DOOM: la nuova patch per Nintendo Switch introduce i controlli di movimento

Non è ancora stato pubblicato il changelog ufficiale ma, come precedentemente annunciato, questo update dovrebbe risolvere i fastidiosi problemi all'audio e ai menu di gioco presenti fin dal lancio avvenuto lo scorso mese di novembre. Le novità non si fermano qui, poiché è anche stata cambiata l'icona nella schermata Home di Switch e sono stati introdotti i controlli di movimento, grazie ai quali è ora possibile sfruttare il giroscopio per mirare muovendo i Joy-Con. In calce trovate un'immagine che mostra il nuovo menu di configurazione.

Vi ricordiamo che DOOM è disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nel corso di quest'anno, sulla console ibrida della casa di Kyoto verrà pubblicato anche un altro titolo prodotto da Bethesda, ovvero Wolfenstein 2: The New Colossus. Al porting ci sta lavorando Panic Button, lo stesso team responsabile della versione Switch di DOOM.