DOOM verso nuovi confini: il gioco anche su Nintendo Game&Watch!

Dopo aver visto DOOM in azione su un test di gravidanza forse non ci si dovrebbe più sorprendere di nulla, ma lo sparatutto continua nella sua opera di travalicamento dei confini videoludici tradizionali, per approdare su piattaforme alquanto peculiari.

La pervasività della serie id Software ha del resto condotto DOOM anche su un frigo smart, accompagnato addirittura dall'intero catalogo Xbox Game Pass. Ovviamente, si tratta di operazioni condotte da fan e appassionati, che si sono divertiti a ideare e realizzare apposite procedure per rendere i "porting" possibili. E ora al già lungo elenco si aggiunge anche un'ulteriore piattaforma pronta ad accogliere il DOOM Guy: i nuovi Nintendo Game & Watch Super Mario Bros!



Presentati sul mercato dalla Casa di Kyoto in occasione dei festeggiamenti per il 35° anniversario di Super Mario, le mini console sono disponibili in edizione limitata. Tramite queste ultime è possibile rievocare le prime avventure platform dell'idraulico italiano, all'insegna della nostalgia. L'utente attivo su YouTube come "stacksmashing" ha tuttavia pensato di aggiungere al catalogo del proprio Game & Watch anche il DOOM del 1993. Ovviamente, per rendere l'operazione possibile ha dovuto apportare non poche modifiche: direttamente in apertura a questa news potete trovare il video da lui realizzato, con retroscena e test del gioco. Buona visione!