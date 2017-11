DOOM per Nintendo Switch: disponibile il pre-load su Nintendo eShop

A pochi giorni di distanza dal lancio,ha messo a disposizione il pre-load didal. I possessori dipotranno così godere fin da subito dello sparatutto di

Come già accaduto per l'altra grande produzione di Bethesda in arrivo su Switch, The Elder Scrolls: Skyrim Special Edition, anche DOOM potrà essere preventivamente scaricato sull'ibrida della grande N, dando la possibilità ai fan di poterci giocare a partire dai primi minuti del 10 novembre, data in cui il titolo arriverà sugli scaffali.

L'intera esperienza di DOOM occuperà 22,4 GB di spazio sulla memoria della console, mentre la versione fisica avrà bisogno dei "soli" 9 GB necessari per la componente multiplayer.