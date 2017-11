DOOM per Nintendo Switch funziona molto meglio in modalità portatile

debutta finalmente sunella giornata di oggi, ma c'è già chi ha avuto l'opportunità di giocarlo sulla propria console ibrida.

È il caso di Jeffrey Grubb, reporter di Venture Beat e autore del video che potete vedere in cima alla notizia, che ha anche notato una cosa molto interessante: a quando pare DOOM funziona decisamente meglio in modalità portatile che in modalità docked.

Secondo il reporter, con la console collegata al televisore DOOM non è particolarmente bello da vedere ed appare piuttosto grezzo, mentre in modalità portatile diventa accettabile e in alcune circostanze persino "prodigioso". In entrambi i casi gira a 30fps, con texture di qualità decisamente inferiore alle altre versioni del gioco e con una risoluzione che a volte sembra scendere al di sotto dei 720p. Si tratta di problemi che vengono esacerbati in modalità docked, ma che quasi spariscono quando si gioca con la console staccata dal televisore. La ridotta qualità delle texture non si nota più di tanto sul display da 6.2 pollici e, nonostante i 30fps, DOOM si gioca che è un piacere.

Grubb ha infine scritto: "È stupefacente che un gioco come DOOM possa girare su Switch. Non si tratta di uno strano porting da smartphone con la maggior parte del gioco rimpiazzato da qualche meccanica free-to-play. Questa è l'esperienza completa di DOOM, e potete portarla con voi ovunque vogliate".

DOOM è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e, da oggi, su Nintendo Switch. Avete già letto la nostra recensione dell'edizione per la nuova console della casa di Kyoto?