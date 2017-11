DOOM per Nintendo Switch: le prime recensioni premiano il porting del gioco

uscirà domani su, tuttavia da qualche ora è ufficialmente scaduto l'embargo per la pubblicazione delle recensioni. La stampa internazionale ha accolto molto positivamente il porting del gioco, come dimostrano i primi voti.

Tra le prime recensioni segnaliamo quelle di Vandal (8/10), Destructoid (8/10), GamePro Germania (8.3/10), Hardcore Gamer (8/10), Nintendo Life (8/10), IGN Spagna (7.5/10), HobbyConsolas (8.5/10), Areajugones (9/10) e Gaming Age (10/10).

Su Metacritic, DOOM per Switch ha un Metascore pari a 81/100, comunque destinato a cambiare con l'arrivo di ulteriori recensioni. DOOM sarà disponibile da domani sulla console ibrida di Nintendo, per saperne di più vi invitiamo a sintonizzarvi oggi pomeriggio alle 17:00 sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it per una sessione di live gameplay in compagnia di Alessandro Bruni.