Sul Nintendo eShop è emerso il peso della versione digitale diper. Il gioco richiederà 13.4 GB di spazio libero in memoria per la componente single player, ma ne serviranno altri 9 GB per scaricare a parte il comparto multiplayer.

Per scaricare l'esperienza completa di DOOM in formato digitale, dunque, vi serviranno in totale 22.4 GB di spazio libero in memoria, rendendo praticamente indispensabile il possesso di una scheda di memoria micro SD. Se invece acquisterete la versione retail, avrete bisogno di scaricare solamente la componente multiplayer.

Ricordiamo che la versione Nintendo Switch di DOOM sarà disponibile a partire dal 10 novembre.