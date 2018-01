DOOM per Switch ha venduto 81.000 copie nella settimana di lancio?

Stanno facendo discutere i dati diffusi da VGChartz (da prendere con le dovute precauzioni) riguardo le vendite della prima settimana diper Switch. Secondo quanto riportato, nei primi sette giorni il gioco avrebbe venduto 81.000 copie, rispetto alle 455.000 vendute su PS4 e alle 205.000 piazzate su Xbox One, seppur con una base installata decisamente diversa tra le tre piattaforme.

Delle 81.000 copie dichiarate da VGChartz, circa 47.000 sarebbero state vendute negli Stati Uniti e 21.000 in Europa, mentre il resto principlamente in Asia e Australia. Per quanto riguarda il nostro continente, il gioco ha venduto il maggior numero di copie in Francia (5.301), con a seguire Germania (4.581) e Regno Unito (3.564) sempre per quanto riguarda la sola settimana di lancio.

Bethesda non ha ancora dichiarato nulla in merito alle vendite di DOOM per Switch, vi invitiamo dunque a prendere i dati riportati con le pinze, in attesa di riscontri più precisi riguardo il successo del gioco.