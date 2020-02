DOOM Eternal: i primi 10 minuti dell'avventura demoniaca in 4K e 60fps

Mancano ancora diverse settimane all'atteso lancio di DOOM Eternal, ma la redazione statunitense di IGN ha già avuto modo di mettere le mani sul gioco e di affrontare parte dell'avventura.

Come parte del coverage, ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video gameplay che immortala i primi dieci minuti della campagna per giocatore singolo, piatto forte di un prodotto che in ogni caso offrirà agli acquirenti un'interessante modalità multiplayer asimmetrica. Dopo una breve cutscene che mostra la Luna frantumata e la nostra Terra infestata dalla armate demoniache, il Doomguy si getta immediatamente all'azione imbracciando dapprima il fucile a pompa, e poi l'immancabile motosega. Se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di non guardare il filmato, in caso contrario lo trovate allegato in cima a questa notizia, nello splendore del 4K e dei 60fps.

DOOM Eternal, ricordiamo, verrà lanciato il 20 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Su Nintendo Switch arriverà in un secondo momento, ma id Software ha promesso che l'attesa non sarà troppo lunga. Nel frattempo, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di DOOM Eternal curata da Marco Mottura, che ha avuto modo di testare i primi tre capitoli del gioco.