DOOM: protagonista femminile nel futuro della serie? Ne parla Hugo Martin di iD Software

Il brutale Doom Slayer può assumere le più variagate sembianze all'interno di DOOM Eternal grazie alle skin sbloccabili dal giocatore, ma in nessun caso il nostro sterminatore di demoni può diventare un personaggio femminile. Che le cose siano destinate a cambiare nel futuro della serie sparatutto?

Nel corso di una recente intervista, Hugo Martin, game director di Doom Eternal presso iD Software, ha in realtà svelato di aver già preso in considerazione la possibilità di introdurre una "Doom Girl" all'interno della serie. L'ipotesi è stata infine scartata, come abbiamo avuto tutti modo di vedere, ma non è detto che l'idea non possa prendere forma concreta nei prossimi episodi del franchise:

"Ci ho pensato, in realtà. Se dovessimo farlo, vorrei che fosse letale ", ha dichiarato Martin." Penso sarebbe stato interessante il modo in cui avrebbe avuto un impatto sulle Glory Kill, il tipo di armi che avrebbe avuto, lo stile di combattimento: sicuramente sarebbe stata aggressiva, assolutamente, ma in un modo differente. Mi sforzerei davvero per far sì che cambi il gameplay in modo significativo. Ci ho sicuramente pensato molto.

Quando si tratta di creare un design action pensi, ad esempio, se lo Slayer è una Ferrari, allora a cosa corrisponderebbe una Slayer femminile? O come sarebbe una Slayer medievale? Come influenzerebbe le cose? Che tipo di analogie potresti fare, lasciando che possano cambiare l'esperienza? Insomma non saprei. Sarebbe sicuramente bello".

Pare evidente come nella testa dello sviluppatore brulichi l'idea di innovare la serie di DOOM con una protagonista femminile, e chissà che iD Software non si metta davvero all'opera per realizzare magari uno spin-off dedicato ad una letale assassina. A voi piacerebbe un esperimento simile?



DOOM Eternal è disponibile su PC (è stato eletto il gioco meglio ottimizzato del 2020), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione retrocompatibile. Per tutti gli altri dettagli sullo shooter, vi raccomandiamo la lettura della nostra Recensione di DOOM Eternal.