Doom: qual è il miglior capitolo mai realizzato della serie FPS?

Doom è una delle più famose saghe di sparatutto in prima persona di tutti i tempi, il cui primo capitolo, pubblicato nell'ormai lontano 1993 grazie agli sforzi di id Software, ha gettato le fondamenta del suo genere di appartenenza assieme ad un altro classico come Wolfenstein 3D.

A distanza di quasi trent'anni il franchise ha goduto di tantissime produzioni ulteriori, ben sei principali e altre dieci tra episodi secondari, spin-off e contenuti aggiuntivi. Per via di questa grande quantità di prodotti legati alla serie potrebbe risultare difficile sceglierne uno in grado di rappresentarla efficacemente. Andiamo quindi a vedere qual è il miglior gioco di Doom.

Basandoci sulle votazioni medie della critica riportate sul famoso portale Metacritic, è possibile affermare che i migliori giochi sono Doom 3 e Doom Eternal a pari merito, entrambi con un punteggio di 88 punti su 100. L'episodio più recente ha fatto breccia anche nel cuore dei fan, considerata la stellare media utente di 9 come riportato sempre nel celebre raccoglitore di recensioni.

Per ulteriori approfondimenti sul pregevole FPS prodotto da Bethesda vi rimandiamo alla nostra recensione di Doom Eternal.

Se invece volete maggiori informazioni sulla serie in generale non dimenticate di scoprire nel dettaglio che genere di gioco è Doom e come funziona, in modo da capire se potrebbe rispondere ai vostri gusti.