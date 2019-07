DOOM Reborn: il remake fan made dei primi due DOOM è scaricabile gratis

Dopo aver assistito allo splendido esperimento del trailer di DOOM Eternal ricreato con gli asset di DOOM 2, ci rituffiamo nell'inferno sparatutto di id Software per informarvi che il modder "Gamehacker" ha finalmente concluso i lavori su DOOM Reborn, il remake fan made dei primi due DOOM.

Per dare forma a questo splendido progetto amatoriale, il modder e sviluppatore dilettante si è servito del motore grafico di DOOM 3, l'engine idTech4, per ricrearvi all'interno tutti i modelli poligonali, gli effetti particellari, gli elementi dell'interfaccia e i nemici dei primi due episodi di DOOM.

Nato come una semplice mod, DOOM Reborn ha ssunto proporzioni tali da trasformarsi in un videogioco fan made a se stante che può essere scaricato in via del tutto gratuita attraverso le pagine di ModDB. Il proggetto, seppur in versione pre-beta 1.61, permette già di affrontare diversi livelli di DOOM 1 e 2, anche se il suo autore riferisce di dover spendersi ancora per qualche mese prima di finalizzare lo sviluppo del remake.

In calce all'articolo trovate un filmato esplicativo che testimonia gli sforzi compiuti dal modder Gamehacker per realizzare il proprio sogno. Nel frattempo, vi ricordiamo che il nuovo atto della leggendaria epopea FPS di id Software, DOOM Eternal, sarà disponibile a partire dal 22 novembre su PC, Google Stadia, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nel corso dell'E3 2019, il buon Alessandro Bruni ha compiuto un viaggio all'Inferno e ritorno per darci modo di scoprire le ultime novità sullo sparatutto di Bethesda con il suo speciale dall'E3 su DOOM Eternal.