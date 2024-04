Doom riapre i portali per l'inferno in un cosplay femminile del Doom Slayer

Sono passati oltre trent'anni dal debutto di Doom, uno dei più grandi esponenti dell'industria videoludica che nel 1993 sorprese pubblico e critica contrapponendoci contro i più temibili mostri dell'inferno. Siamo pronti a scendere nelle profondità oscure dell'ade al fianco del Doom Slayer.

Doom gira proprio ovunque, da tosaerba fino ad addirittura ai batteri dell'intestino. Parliamo di uno degli sparatutto più iconici di sempre, che potrebbe tornare molto presto. La serie ha subito un reboot nel 2016, proseguito poi nel 2020 con Doom Eternal. Bethesda e id Software potrebbero riportarci negli inferi con Doom Year Zero, un progetto misterioso e ancora non ufficialmente annunciato.

Il Doomguy, noto come Doom Slayer nel reboot della serie, è l'iconico protagonista di Doom, un personaggio in armatura e armato fino ai denti che difende la Terra dagli Spettri dell'Inferno. A riavvicinarci alla serie è la cosplayer Lera Himera attraverso un'interpretazione a dir poco epica.

In questo cosplay femminile del Doom Slayer di Doom il protagonista si è tolto il suo elmetto mostrando una bellissima chioma bionda. Lo vediamo circondato dalle fiamme degli inferi, ma non temete. Protetto dalla sua solida armatura, da un momento all'altro potrebbe sfoderare il BFG-9000 e la sua motosega per fare piazza pulita dei mostri infernali con un solo colpo.

