Il primo DOOM riceve una bizzarra mod gratis a tema NFT

Negli ultimi tempi avrete sicuramente sentito parlare degli NFT, i quali stanno lentamente invadendo anche il mondo dei videogiochi attirando le ire dei giocatori come accaduto di recente in STALKER 2. C'è però chi ha deciso di scherzarci sopra, come un modder del primissimo DOOM.

Ultra.Boi, questo è il nome dell'utente che ha deciso di mettersi al lavoro sulla bizzarra mod dello sparatutto, ha infatti distribuito in maniera gratuita sul portale ModDB quello che prende il nome di DOOM NFT. Si tratta di una versione modificata del titolo idSoftware in prima persona che permette di giocarlo in maniera molto originale. Al posto nei nemici troviamo infatti una serie di immagini tratte dal Bored Ape Yacht Club, una ricca collezione di NFT che ritraggono una buffa scimmia in varie versioni. L'obiettivo del giocatore non è quello di prendere i primati a fucilate, ma di scattargli delle fotografie per accumulare denaro. Insomma, si tratta di una simpatica mod che ha l'obiettivo di 'scimmiottare' la nuova moda e far sorridere i giocatori.

Prima di lasciarvi ad un breve filmato che mostra DOOM NFT in movimento, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato annunciato Ubisoft Quartz, una particolare iniziativa dell'azienda francese che riguarda proprio gli NFT.