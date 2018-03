DOOM si aggiorna domani con il supporto ai 4K su PS4 Pro e Xbox One X

Ottime notizie per gli utenti: a partire da domani, infatti, sarà disponibile un nuovo aggiornamento di DOOM che introdurrà il supporto alla risoluzione 4K su entrambe le console. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, a partire da domani le versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X di DOOM si aggiorneranno con il supporto ai 4K, permettendo ai possessori delle due console di giocare a una risoluzione più alta con il reboot della serie.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla patch, quindi non sappiamo dirvi se il gioco girerà a 4K nativi oppure se adotterà la risoluzione dinamica. Resta anche da vedere se ci saranno delle differenze tecniche tra le versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Ad ogni modo, considerando che il titolo riusciva a girare a 60fps anche sulle console standard, è facile immaginare che il nuovo update concentrerà tutti suoi sforzi sulla pulizia dell'immagine e sul comparto visivo.

Nell'attesa di conoscere tutti i dettagli dell'aggiornamento, vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima alla notizia. Una buona occasione per tornare a massacrare demoni su DOOM?