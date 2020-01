E se il Doom Slayer arrivasse su Super Smash Bros. Ultimate?

Ci sono moltissimi personaggi di cui da tempo si vocifera di un probabile ingresso nel roster di Super Smash Bros. Ultimate, il celebre brawler in esclusiva su Nintendo Switch, che già ospita un numero straordinario di crossover apprezzati dai fan.

Tra i vari papabili lottatori, a volte si è fatto il nome del Doom Slayer, della serie Doom appunto, che siamo sicuri stuzzicherebbe le fantasie di diversi giocatori. Ma è davvero una possibilità? Quanto c'è di vero? Ne ha parlato lo sviluppatore di Doom Eternal (a proposito, avete letto la nostra anteprima di Doom Eternal?) Marty Stratton durante una recente intervista.

"Non siamo mai andati da loro a dire "Hey, possiamo mettere il Doom Slayer in Smash Bros.?", ma teniamo la porta aperta se ce lo chiedessero. Intanto i fan ce lo chiedono ogni volta. Chi direbbe di no?" ha scherzato Stratton, che poi ha ulteriormente chiarito la situazione:

"Ne abbiamo parlato. Non ricordo chi ha parlato con chi, ma qualche chiacchiera c'è stata. Abbiamo un ottimo rapporto con Nintendo dopo che abbiamo portato Doom 2016 su Switch, e ci sono persone straordinarie che lavorano con loro, ma è una di quelle cose in cui abbiamo pensato "Non sarebbe una figata?", ma poi non siamo mai andati oltre, non c'è niente di più serio insomma. Vedremo".

Nel frattempo, gli ultimi rumor vorrebbero un ingresso di Crash Bandicoot in Super Smash Bros. Ultimate. Meglio lui o il Doom Slayer?