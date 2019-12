DOOM Slayers Collection: spunta sugli store UK un cofanetto dedicato alla serie FPS

Lo store digitale Game UK e diversi rivenditori britannici stanno mettendo a listino DOOM Slayers Collection, un cofanetto per PlayStation 4 e Xbox One dedicato all'iconica serie FPS di id Software.

In base alle informazioni presenti nella scheda che ne accompagna l'apertura dei preordini, la Slayers Collection di DOOM sarebbe prevista in uscita nel Regno Unito a partire da venerdì 13 dicembre e dovrebbe comprendere i primi tre capitoli della saga sparatutto più il reboot lanciato nel 2016.

Sia su PS4 che su Xbox One, all'interno del disco di questa edizione celebrativa dovrebbero essere riversati solo i dati dell'ultimo DOOM, con un codice per riscattare sugli store delle console Sony e Microsoft le versioni digitali dei tre capitoli classici. All'interno del cofanetto, quindi, non sarebbe presente DOOM 64, il cui lancio è previsto per il 20 marzo del 2020 gratis con i preordini di DOOM Eternal.

Mentre rimaniamo in attesa di conoscere i piani di Bethesda legati al possibile arrivo della Slayers Collection di DOOM negli altri mercati europei, vi ricordiamo che su queste pagine potete approfondire la conoscenza del reboot della leggendaria serie FPS di id Software leggendo la nostra recensione di DOOM.