Doom Slayers Collection per Switch trapela in rete, leak dal QuakeCon?

La catena americana Best Buy potrebbe aver anticipato uno degli annunci del QuakeCon di questa sera: il rivenditore ha infatti inserito nel proprio listino Doom Slayers Collection per Nintendo Switch, in uscita apparentemente il 2 settembre.

Questo pacchetto verrà venduto al prezzo di 49.99 dollari e includerà l'originale Doom del 1993, il sequel Doom II Hell on Earth del 1994, Doom 64, Doom 3 e il reboot di Doom del 2016, presumibilmente con tutti i DLC, assente invece Doom Eternal.

Con ogni probabilità l'annuncio ufficiale arriverà questa sera durante la cerimonia inaugurale del QuakeCon in programma alle 20:00 (seguitela con noi su Twitch), Doom Slayers Collection è già disponibile su PS4 e Xbox One sin dal 2019, chissà che questa non possa essere l'occasione giusta per rilanciare la raccolta e pubblicarla non solo su Switch ma anche su altre piattaforme come Google Stadia.

Tra i protagonisti del QuakeCon dovrebbero esserci anche Fallout 76, The Elder Scrolls Online e Quake, da tempo si parla infatti di un possibile ritorno di Quake con un nuovo gioco, dopo la tiepida accoglienza riservata a Quake Champions, i tempi potrebbero essere maturi per un nuovo FPS single player. E' solo una speranza per ora, ne sapremo di più stasera durante l'evento inaugurale del QuakeCon 2021.