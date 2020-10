DOOM sposa l'ecologia: lo shooter alimentato...da 200 patate!

Mentre la Modalità Rendering di DOOM Eternal propone ai videogiocatori una soluzione ludica all'insegna dell'estetica del retro-gaming, la community scatena la fantasia e propone declinazioni della saga shooter quantomeno insolite.

Del resto, dopo aver visto DOOM approdare su un test di gravidanza dallo schermo digitale, forse non ci si dovrebbe sorprendere più di ciò che è capace la cerchia di appassionati della produzione Bethesda. Eppure l'ultima trovata dell'utenza del frenetico sparatutto risulta quantomeno intrigante. Stufo evidentemente di chiedersi quali requisiti hardware fossero necessari per adeguare un PC ai titoli di più moderna generazione, un abile utente ha invece scelto di domandarsi: "Quante patate sono necessarie per far girare DOOM?".

Ebbene, il desiderio di offrire una risposta all'annoso quesito ha generato il buffo ma curioso video che potete visionare in apertura a questa news. Dalle pagine del proprio Canale YouTube, l'utente "Equalo" ha infatti illustrato nel dettaglio il procedimento che lo ha condotto ad alimentare una partita a DOOM con circa 200 patate. Per un DOOM Slayer che possa risultare operativo anche in un mondo post apocalittico, evidentemente, nemmeno l'energia elettrica è una risorsa essenziale. Contrastare orde di creature demoniache sfruttando esclusivamente l'energia dei tuberi è dunque l'ultima frontiera della creatività degli appassionati di DOOM!