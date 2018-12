DOOM: trailer per il 25° anniversario e skin in regalo per Eternal

È passato un quarto di secolo da quando DOOM ha fatto la sua comparsa, lasciando tutti a bocca aperta. Per più di due decadi, questo franchise ha generato diversi seguiti ufficiali, spin-off, film e fumetti, entrando prepotentemente a far parte del lessico della cultura popolare.

Il prossimo anno festeggeremo ben 25 anni di squartamenti e massacri. 25 anni di mod, armi, demoni, budella e la fan base più ardente e incrollabile che abbia mai calcato il suolo di Phobos. Che abbiate fatto le ossa nel ‘93 o messo piede all’inferno per la prima volta con DOOM (2016), chiediamo a ogni DOOM Slayer del passato, presente e futuro di unirsi ai festeggiamenti verso uno dei franchise più iconici di sempre.

Entra nel fan club ufficiale www.SlayersClub.com per ricevere, al lancio di DOOM Eternal, un’esclusiva Skin Zombie DOOM Slayer. Nelle prossime settimane, tieniti aggiornato per scoprire come partecipare all'evento Year of DOOM e per avere informazioni sui contenuti esclusivi, le ricompense, gli eventi, i contest e molto altro ancora.