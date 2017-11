DOOM: un'ora di gameplay tratta dalla versione per Nintendo Switch

Lo YouTuber spagnolo Nolifer ha trasmesso nelle scorse ore un livestream dedicato a, mostrando i primi 60 minuti dello sparatutto, in dirittura d'arrivo sulla console della casa di Kyoto.

DOOM per Switch potrà contare su un comparto tecnico ottimizzato per la piattaforma, il gioco girerà a 30 fps e includerà controlli ridisegnati per adattarsi alle potenzialità di Joy-Con. Il titolo Bethesda non rinuncia però alla sua frenesia, offrendo tutti i contenuti del gioco originale, compresi i tre DLC pubblicati singolarmente su PC, PS4 e Xbox One, con la sola eccezione dell'editor di mappe SnapMap.

DOOM è disponibile per il preordine e il preload sul Nintendo eShop, l'uscita è prevista per domani (venerdì 10 novembre) in formato digitale e retail al prezzo di 59,99 euro.