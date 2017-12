DOOM VFR disponibile da oggi su PlayStation VR e HTC Vive

: Bethesda annuncia cheè ora disponibile pere HTC Vive. Sviluppato da, il gioco ripropone nell'ambiente della realtà virtuale le frenetiche e brutali dinamiche di, offrendo al giocatore la possibilità di vivere un'esperienza mai vista.

I giocatori vivranno l'universo di DOOM come mai prima d'ora, attraversando senza soluzione di continuità la base dell'UAC su Marte e gli abissi dell'inferno, mentre intensi scontri ed enigmi impegnativi metteranno a dura prova la loro abilità.



Ambientato appena dopo l'invasione della struttura di ricerca dell'UAC su Marte da parte dei demoni infernali, DOOM VFR rappresenta un'esperienza di gioco del tutto nuova all'interno dell'universo di DOOM. I giocatori vestiranno i panni dell'ultimo umano superstite di cui si abbia notizia, la cui coscienza, in attuazione di un protocollo operativo top secret dell'UAC pensato proprio per le situazioni di estrema emergenza, è stata trasferita nella matrice di un cervello artificiale. Il suo compito è ripristinare in maniera stabile l'operatività della base e fermare l'assalto dei demoni con ogni mezzo a sua disposizione.