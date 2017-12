DOOM VFR: trailer di lancio e requisiti minimi e raccomandati su PC

è finalmente giunto oggi su PlayStation 4 e HTC Vive: per l'occasione,ha pubblicato il trailer di lancio per la nuova versione del suo frenetico e brutale sparatutto, recentemente arrivato anche su Nintendo Switch, dopo la release originale risalente al 2016.

In aggiunta, il publisher ha anche fornito i requisiti minimi e raccomandati per la versione HTC Vive del gioco, che vi andiamo a riportare qui di seguito:



Minimi

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)

Processor: CPU: Intel Core i5-4590 or AMD FX 8350 o superiore

Memory: 8 GB RAM

Graphics: Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 480 o superiore

Storage: 17 GB spazio disponibile

Raccomandati

OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit)

Processor: CPU: Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X

Memory: 16 GB RAM

Graphics: Graphics: Nvidia GeForce GTX 1080 / AMD RX Vega 64

Storage: 17 GB spazio disponibile

Per quanto il cuore del gioco sia rimasto il medesimo, Bethesda ha ridisegnato DOOM per adattarlo al meglio alla tecnologia di HTC Vive. Ambientato su una struttura situata su Marte, lo sparatutto vi mette nei panni di un marine il cui compito è affrontare e vincere la minaccia portata dai mostruosi demoni.

Lasciandovi alla visione del trailer di lancio che trovate in cima, vi ricordiamo che DOOM VFR è disponibile ora per PlayStation 4 e PC. Nvidia ha recentemente reso disponibili per il download i nuovi driver Game Ready, specificatamente ottimizzati per il videogioco in Realtà Virtuale di Bethesda.