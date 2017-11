DOOM: la Video Recensione del porting per Nintendo Switch

Dopo aver riscosso un notevole successo su PC, Xbox One e PlayStation 4, il reboot diarriva anche su Nintendo Switch con un porting curato dal team

Malgrado i limiti tecnici dell'’hardware, DOOM si conferma come una scommessa vinta senza troppi sacrifici. Sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto lo shooter di ID Software conserva gran parte dei propri punti di forza. È DOOM, come lo conoscete e amate, col suo gameplay frenetico e la sua dose abbondante di iperviolenza, ma in una inedita e sorprendentemente efficace veste portatile.

Il gioco sarà disponibile da venerdì 10 novembre su Nintendo Switch, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di DOOM.