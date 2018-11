DOOM e Wolfenstein 2 tra i nuovi saldi del Black Friday su Xbox Store

Continuano i saldi del Black Friday su Xbox Store, per l'occasione oggi arrivano anche nuovi titoli Xbox One e Xbox 360 in offerta a prezzo speciale per gli abbonati Silver e promozioni esclusive per i membri Gold.

Sconti Giochi Xbox One

All-Star Fruit Racing Xbox One Game 35% Spotlight

Cast of the Seven Godsends – Redux* Xbox One Game 70% DWG

DOOM + Wolfenstein II Bundle Xbox One X Enhanced 60% Spotlight

Fall of Light: Darkest Edition* Xbox One Game 33% DWG

Marvel vs. Capcom: Infinite – Avenging Army Costume Pack Add-On 50% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – Black Panther Add-On 50% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – Black Widow Add-On 30% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – Monster Hunter Add-On 50% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – Mystic Masters Costume Pack Add-On 30% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – Mystic Masters Costume Pack Add-On 50% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – Sigma Add-On 50% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – Stone Seekers Costume Pack Add-On 30% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – Venom Add-On 30% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – Winter Soldier Add-On 30% Spotlight

Marvel vs. Capcom: Infinite – World Warriors Costume Pack Add-On 50% Spotlight

Mining Rail* Xbox One X Enhanced 30% DWG

Mitsurugi Kamui Hikae Xbox One Game 50% Spotlight

Monster Hunter World – Additional Gesture Bundle 2 Xbox One Game 30% Spotlight

Monster Hunter World – Additional Gesture Bundle 4 Xbox One Game 40% Spotlight

Not A Hero: Super Snazzy Edition* Xbox One Game 75% DWG

OlliOlli2: XL Edition Xbox One Game 75% Spotlight

Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle Xbox One Game 40% Spotlight

Sniper Elite 4 Season Pass Add-On 50% Spotlight

Sniper Elite 4 – Deathstorm Part 1: Inception Add-On 50% Spotlight

Sniper Elite 4 – Deathstorm Part 2: Infiltration Add-On 50% Spotlight

Sniper Elite 4 – Deathstorm Part 3: Obliteration Add-On 50% Spotlight

Strange Brigade Season Pass Xbox One Game 30% Spotlight

Surviving Mars – Digital Deluxe Edition* Xbox One X Enhanced 30% DWG

Surviving Mars – First Colony Edition* Xbox One X Enhanced 40% DWG

Surviving Mars* Xbox One X Enhanced 30% DWG

The Evil Within 2 Xbox One X Enhanced 67% Spotlight

The Flame in the Flood* Xbox One Game 60% DWG

The Surge – Augemented Edition* Xbox One X Enhanced 67% DWG

The Surge – The Good, the Bad and the Augmented Expansion* Add-On 15% DWG

Toby: The Secret Mine* Xbox One Game 70% DWG

Trulon: The Shadow Engine* Xbox One Game 75% DWG

Offerte Xbox 360

JuJu* Backward Compatible 85% DWG

The Escapists* Games On Demand 75% DWG

The Raven – Legacy of a Master Thief Episode 1* Arcade 85% DWG

The Raven – Legacy of a Master Thief Episode 2* Add-On 85% DWG

The Raven – Legacy of a Master Thief Episode 3* Add-On 85% DWG

Thunder Wolves* Arcade 85% DWG

Worms 2: Armageddon* Arcade 75% DWG

Worms Revolution* Arcade 75% DWG

Worms* Arcade 75% DWG

Worms: Ultimate Mayhem*

I giochi contrassegnati dal simbolo asterisco (*) sono in offerta solamente per gli abbonati Gold, tutte le promozioni termineranno in ogni caso il 27 novembre, il giorno successivo al Cyber Monday.