DOOM X Animal Crossing: Isabelle sbarca nel franchise grazie ad una Mod

Il ritorno sul mercato videoludico dei franchise di DOOM e di Animal Crossing nel corso dello stesso fatidico venerdì 20 marzo ha rappresentato l'occasione per la community videoludica per sbizzarrirsi in peculiari crossover tra i due brand.

La brutalità dello sparatutto id Software e la serenità e pacatezza che caratterizzano le sessioni di gameplay del life-simulator Nintendo hanno infatti trovato un punto d'incontro nella fantasia degli appassionati. Nel corso delle settimane antecedenti alla pubblicazione di DOOM Eternal e Animal Crossing: New Horizons, una marea di fan art hanno invaso forum e social network degli amanti dei due franchise.

Con queste premesse, era probabilmente inevitabile che una Mod volta a unire i destini di Isabelle e Doom Guy si facesse prima o poi largo in rete. A darle forma è stato il Modder attivo come "itsmeveronica", che ha introdotto il tenero personaggio all'interno dei primi tre giochi di DOOM. Utilizzando il contenuto, gli utenti vedranno l'animale antropomorfo apparire nelle lande oscure dipinte da id Software, pronto a supportarci nella nostra guerra contro creature demoniache. Non è possibile assumere il controllo di Isabelle, ma è contemplata la possibilità di introdurre dei pattern di comportamento. Fedele compagna, quest'ultima provvederà inoltre a fornire al protagonista munizioni e cure nei momenti di necessità. Se volete vedere la Mod in azione, potete dare uno sguardo al video che trovate in apertura a questa news.