DOOM X Animal Crossing: la love story tra Eternal e New Horizons accoglie il 2021!

Il crossover immaginario tra DOOM Eternal e Animal Crossing: New Horizons ha tenuto banco per l'intera primavera/estate dello scorso anno, con la community - e non solo - che si è divertita a ironizzare sulla relazione tra i due titoli.

Il tutto, come noto, ha avuto inizio con il semplice annuncio delle date di uscita delle due produzioni, che si sono ritrovate a condividere il 20 marzo 2020 come giornata di esordio sul mercato videoludico. In maniera decisamente inaspettata, da questa coincidenza si è generato un affollato susseguirsi di fan art e omaggi da parte del pubblico, deliziati dalla possibilità di far interagire i due universi. Sulla commistione tra i mondi del DOOM Guy e di Fuffi si sono nei mesi espressi anche gli stessi sviluppatori di DOOM Eternal e Animal Crossing: New Horizons, decisamente divertiti dall'inaspettata piega degli eventi.



Ora che il 2020 è terminato, la love story tra i due titoli non sembra voler trovare fine, anzi! A giocare sull'intera questione è intervenuta la stessa id Software, con l'account Twitter ufficiale della serie DOOM che ha voluto accogliere il nuovo anno proprio con un omaggio a tema. Come potete verificare dal cinguettio disponibile in calce, ad accogliere i "nuovi orizzonti" del 2021 è stata proprio la coppia costituita da DOOM Guy e Fuffi, con i due personaggi che si tengono teneramente per mano! Mentre diversi appassionati Nintendo continuano a sperare in un arrivo dell'eroe FPS in Super Smash Bros Ultimate, il nuovo anno porterà senza dubbio nuovi DLC e contenuti per DOOM Eternal.