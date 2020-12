Doom Zero è ora una mod ufficiale, spunta un video di Doom 4 di John Carmack

Due interessanti notizie per i fan di Doom, la prima legata alla mod di Doom Zero e la seconda a Doom 4, gioco in sviluppo presso gli studi di id Software nei primi anni '10 e poi cancellato per fare spazio al reboot del 2016.

DSOGaming ha condiviso un video che mostra Doom 4 in azione permettendo di dare uno sguardo alle ambientazioni, al design dei personaggi, alle armi, alle animazioni e più in generale al comparto tecnico. Questa prima versione di Doom 4 è rimasta in sviluppo dal 2008 al 2012 per poi venire cancellata da Bethesda con il publisher che ha deciso di ripartire da zero dando vita ad un reboot.

Doom 4, secondo molti "non ha mai funzionato come avrebbe dovuto" con il team di Id Software che voleva puntare su una svolta in stile Call of Duty o Battlefield, a conti fatti però i tanti problemi di sviluppo e le meccaniche di gioco non adatte a Doom hanno costretto Bethesda a cambiare i propri piani.

Siete nostalgici dei vecchi Doom? Non preoccupatevi perchè Bethesda ha da poco reso ufficiale la mod Doom Zero, progetto amatoriale ora diventato un vero e proprio add-on ufficiale scaricabile gratis. Doom Zero include 32 livelli extra per Doom e Doom 2 Hell on Earth, davvero un bel regalo di Natale da parte di Bethesda, non trovate?