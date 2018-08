Dopo Anthem, 'La Voce del Popolo' sta per tornare con Days Gone

Dopo il successo ottenuto con Anthem, Francesco Fossetti torna alla carica con il secondo episodio de "La Voce del Popolo", rubrica nella quale viene chiesto il parere dei giocatori su un particolare titolo o argomento.

Il tema centrale del prossimo episodio de "La Voce del Popolo" sarà Days Gone, l'esclusiva PlayStation 4 la cui uscita è prevista per il 22 febbraio 2019. Ovviamente i protagonisti sarete ancora una volta voi e, per partecipare, non dovrete far altro che visitare il profilo Facebook del buon Fossa e commentare il suo post di Days Gone con un vostro pensiero su quello che sarà il progetto di Sony Bend Studio. Nei prossimi giorni i commenti più interessanti verranno poi scelti da Francesco e inseriti nel nuovo articolo.

Se l'idea vi piace, vi invitiamo anche a seguire Francesco Fossetti su Facebook, in modo da non perdervi tutti i prossimi post legati alla rubrica e qualche alta curiosità sul mondo dei videogiochi.