Dopo la bufera loot box, DICE sarà molto cauta con le microtransazioni di Battlefield V

Parlando ai microfoni di Kotaku , alcune persone vicine allo sviluppo disi sono espresse sul tema loot box, affermando che questa volta l'approccio disarà molto cauto: le microtransazioni riguarderanno soltanto gli oggetti cosmetici?

"Nessuno vorrà inserire elementi pay-to-win nel gioco. Non abbiamo preso alla leggera le polemiche scaturite con le microtransazioni di Battlefront 2." affermerebbe una persona vicina allo sviluppo di Battlefield V, stando a quanto riportato da Kotaku. Secondo la fonte in questione, inoltre, pare proprio che le microtransazioni del nuovo capitolo di Battlefield non impatteranno in alcun modo sul gameplay, limitandosi esclusivamente agli elementi cosmetici.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che secondo un recente rumor Battlefield V sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, con una finestra di lancio fissata entro il 2018. Cosa ne pensate di queste indiscrezioni?