Dopo il caso Star Wars, Amy Hennig è insicura riguardo al suo futuro lavorativo

La cancellazione del nuovo gioco di Star Wars che stava prendendo vita presso gli studi dell'ormai defuntaha lasciato di stucco tutti i giocatori. Ancor più shockata, naturalmente, è stata Amy Hennig, che da 3 anni e mezzo dedicava anima e corpo all'ambizioso progetto lavorando come creative director.

Se la Hennig ha potuto godere precedentemente di un periodo lavorativo molto soddisfacente, specialmente grazie ai primi tre capitoli di Uncharted da lei diretti, le cose sono purtroppo cambiate da una serie di anni a questa parte: il direttore creativo ha prima lasciato il team di Uncharted 4: Fine di un Ladro in corso d'opera, e poi, una volta unitasi a Visceral Games piena di speranze, ha dovuto assistere alla cancellazione del progetto (così come era originalmente inteso).

"Non viene pubblicato un mio gioco dal 2011, e questo mi uccide", ha confessato ai microfoni di Polygon. "Ho lavorato per due anni e mezzo ad Uncharted: Fine di un Ladro, e tre anni e mezzo su Star Wars. Fortunatamente molto è rimasto in Uncharted 4, e staremo a vedere cosa accadrà con Star Wars.

Ho lavorato probabilmente a 15 giochi negli ultimi 28 anni. Non tutti sono stati poi pubblicati. Ma ora ci rifletto e mi dico: "Se un gioco richiede tre, quattro, cinque anni per essere realizzato, quante altre cartucce ho a mia disposizione? E non vorrei sprecarle. Voglio essere sicura di prendere le giuste decisioni".

Lo scorso ottobre, Amy Hennig dichiarò di star discutendo con EA riguardo al suo futuro professionale, ma da quella circostanza non sono purtroppo emerse ulteriori informazioni.