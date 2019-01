Dopo Catherine altri giochi Atlus potrebbero arrivare su PC. Si pensa a Persona 5?

Catherine Classic potrebbe essere solamente il primo passo che porterà Atlus a dedicare maggiore attenzione al mercato PC, sebbene al momento non ci sia ancora nulla di confermato riguardo i prossimi piani della compagnia in merito.

Un portavoce di SEGA e Atlus ha dichiarato sulle pagine di PCGamer che "Stiamo pensando di portare altri giochi del nostro catalogo su PC e speriamo di potervi dare presto buone notizie in merito. Con Catherine Classic abbiamo voluto dare ai l'opportunità di sperimentare questa esperienza così come era sta originariamente pensata, siamo interessati ad espandere il nostro pubblico e la piattaforma PC potrebbe permetterci di raggiungere i nostri obiettivi."

SEGA ha da tempo avviato una politica di maggior attenzione per il mercato PC, come dimostrano anche il recente lancio di Yakuza Zero e il prossimo arrivo di Yakuza Kiwami. Più cauta invece Atlus, che secondo alcuni rumor starebbe effettivamente lavorando ad un porting di Persona 5 per PC e Nintendo Switch, sebbene il gioco sia uscito solamente su piattaforme PlayStation (PS3 e PS4) non ci sarebbero accordi o vincoli di esclusività con Sony Interactive Entertainment.