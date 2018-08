Dopo il divorzio con PES, il Borussia Dortmund sigla una partnership con FIFA 19

Dopo la prematura fine dell'accordo siglato con Konami per Pro Evolution Soccer 2019, il club tedesco del Borussia Dortmund ha annunciato di aver stretto una partnership con FIFA 19, il nuovo titolo calcistico targato EA Sports.

L'accordo implica che l'attuale versione del Westfalenstadion (anche noto come Signal Iduna Park) sarà presente in FIFA 19, così come i volti nuovi e aggiornati delle stelle del Dortmund come Marco Reus e Mario Götze.

L'amministratore delegato della BVB Carsten Cramer afferma: "La community dei giochi è in crescita da anni e siamo lieti di vedere che, oltre al calcio reale, il calcio virtuale sta diventando sempre più popolare ogni anno. Siamo molto felici della partnership con EA Sports e non vediamo l'ora di condividere questa nuova stagione al fianco di FIFA 19."

Ricordiamo che FIFA 19 sarà disponibile dal prossimo 28 settembre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.