Dopo Kingdom Hearts 3, Nomura potrebbe abbandonare i lanci in contemporanea mondiale

A causa dell'incidente capitatogli con l'attesissimo Kingdom Hearts 3, Tetsuya Nomura non è più sicuro di continuare a prediligere le pubblicazioni dei suoi titoli in contemporanea mondiale.

Come ben saprete, diverse settimane fa, alcune copie di Kingdom Hearts 3 sono state trafugate, con l'autore del misfatto intenzionato a trarre 100 dollari dalla prematura vendita di ogni singolo pezzo rubato. Fortunatamente, il tutto si è risolto con l'arresto del malvivente, ma è chiaro come l'avvenimento abbia scosso sia Nomura che tutta Square-Enix.

"Per quanto riguarda la storia dell'incidente, non è più un problema per noi ma non posso condivedere molti dettagli. Penso che ci sia stata della disinformazione, per la quale si credeva ad un furto di grandi dimensioni attuato da varie parti, ma in realtà si è trattato solo di quattro copie, e abbiamo confermto che il tutto è stato fatto da una sola persona.

Detto questo, ciò che mi ha veramente sconsolato è il fatto che l'accaduto abbia provocato dei pensieri tristi nella mente di coloro che attendevano Kingdom Hearts III. Il rischio è maggiore con la pubblicazione in contemporanea mondiale, e a causa di questo incidente non posso fare a meno di riflettere su ciò che farò con i miei prossimi titoli, includendo quantomeno l'eventualità di distribuire o meno simultaneamente le copie fisiche dei giochi".

Kingdom Hearts 3 arriverà in Europa il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate la Recensione del nuovo gioco realizzato da Square-Enix e Disney.