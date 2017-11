Dopo NieR Automata, Yoko Taro vorrebbe collaborare nuovamente con Platinum Games

Nel corso di una recente intervista concessa a Game Informer, l'apprezzato game director Yoko Taro ha speso parole di elogio verso, software house che lo ha supportato nella realizzazione di, rivelatosi in seguito alla sua uscita un gran successo a livello commerciale e di critica.

Platinum Games è stato definito da Taro come un team "molto talentuoso e davvero unico". Proseguendo, ha poi così aggiunto: "C'è tanta gente appassionata, giovani direttori davvero abili. Si fanno avanti e ci danno la loro opinione su come pensano di lavorare e sui videogiochi in generale. È una grande compagnia".

Dati gli esiti piuttosto postivi, Taro ha quindi intenzione di tornare a lavorare con Platinum Games? Per quanto sia stato confermato da Square-Enix che il seguito di NieR: Automata sia già in fase embrionale di sviluppo, Taro ha dichiarato di non avere al momento alcun accordo con la software house autrice di Automata. Tuttavia, il game director nipponico si dichiara al contempo volenteroso di stringere in futuro una nuova collaborazione con lo studio.

"Ho avuto molte discussioni con lo staff del team e sarebbe davvero grandioso lavorare nuovamente con loro in futuro".

Come di consueto, infine, Yoko Taro ha concluso l'intervista condendola con la sua solita verve ironica, dichiarando tra il serio ed il faceto che continuerà a svolgere qualsiasi lavoro gli si chieda di fare, fintanto che Square-Enix continuerà a pagarlo.