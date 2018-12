Dopo quasi cinque anni, DayZ uscirà dall'Accesso Anticipato il 13 dicembre

Ci sono voluti quasi cinque anni per riuscirci, ma DayZ sta finalmente per uscire dalla sua fase di Accesso Anticipato. Bohemia Interactive ha infatti annunciato ufficialmente che la versione 1.0 del gioco sarà disponibile su PC a partire da giovedì 13 dicembre.

Il titolo ha debuttato originariamente su Steam in Early Access il 16 dicembre 2013, riuscendo a collezionare ben 4 milioni di giocatori. Durante il mese di novembre, gli sviluppatori hanno pubblicato un'importante patch che ha introdotto la più grande mole di contenuti nella storia del gioco, su cui lo studio ha lavorato per circa un anno. In seguito, si è passato ad un lavoro di rifinitura tecnica e di correzione dei bug emersi dopo l'update, con tutto questo che culminerà con la release fissata al 13 dicembre dell'edizione finale del prodotto.

Bohemia Interactive ha pubblicato un apposito trailer di lancio, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.



DayZ è ancora disponibile in versione Early Access su Steam al prezzo di 34,99 euro, ma partire dalla pubblicazione della versione 1.0, il prezzo salirà a 44,99 euro. Il gioco è anche disponibile su Xbox One (con tanto di supporto a Xbox One X) tramite il programma Game Preview, mentre non è stato ancora ufficializzato l'arrivo su PlayStation 4.