Dopo quattro anni di Accesso Anticipato, finalmente anche The Forest ha una data d'uscita

Finalmente anche The Forest, l'apprezzato survival arrivato su PC ben quattro anni fa grazie alla formula dell'Accesso Anticipato, ha una data d'uscita ufficiale. Arriverà su Steam nella sua versione finale, la 1.0, il 30 aprile, al prezzo di 19.99 dollari. Siete pronti per sopravvivere nell'isola e scoprirne i suoi terribili segreti?

A comunicarcelo sono direttamente gli sviluppatori del gioco tramite un annuncio sulla sua pagina web ufficiale.

La versione attuale del titolo, la 0.73, si concentra maggiormente sul tentativo di eliminare i bug rimanenti prima del suo lancio, e viene venduta ad un prezzo sensibilmente inferiore (14.99 Euro per il momento) rispetto alla futura versione 1.0, che costerà circa 20 Euro.

Il titolo è atteso anche su PS4, e supporta il multiplayer per la cooperativa online. Inoltre è prevista anche una versione del gioco per le principali piattaforme VR, ma i dettagli su quest progetto sono scarsi e sicuramente dovremo attendere il lancio della versione PC per saperne di più.

The Forest è un survival che vi mette nei panni di un sopravvissuto ad un incidente aereo, atterrato per miracolo su un'isola selvaggia alla quale dovrà sopravvivere. Il suo gameplay si basa per la maggior parte sulla raccolta e la gestione delle risorse, fondamentali per non veder comparire la schermata di game over. Come se non bastasse, però, scoprirete presto vostro malgrado che l'isola è abitata da alcune mostruosità che non gradiscono molto bene la vostra presenza nel loro territorio.



Voi cosa ne pensate di questo titolo? Lo acquisterete ora che è uscito dall'Accesso Anticipato o ,agari i survival non fanno proprio al caso vostro?