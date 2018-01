Dopo il successo di Nioh, il Team Ninja guarda con interesse al mercato occidentale

Parlando ai microfoni di Famitsu, il presidente delha dichiarato che la compagnia è ora maggiormente focalizzata su giochi capaci di riscuotere grande successo anche in Occidente, esattamente come avvenuto nel caso di

Se in passato le produzioni dello studio erano pensate principalmente per il mercato interno, dopo il successo di Nioh le cose sono cambiate, afferma il presidente Yosuke Hayashi. Nioh ha fatto capire al Team Ninja che i suoi prodotti possono essere apprezzati anche in Europa e Stati Uniti, per questo l'azienda ha cambiato la sua visione, riorganizzando le risorse interno con l'obiettivo di creare giochi capaci di riscuotere un buon successo in tutto il mondo, puntando ad un audience globale.

Hayashi non ha voluto sbilanciarsi riguardo i giochi in fase di sviluppo presso il Team Ninja, secondo alcuni rumor la società sarebbe al lavoro su Dead or Alive 6, inoltre il publisher Koei-Tecmo non sembra aver intenzione di abbandonare il franchise Nioh, possiamo quindi attenderci novità anche per l'avventura di William?