Dopo il suo ultimo video su Dynasty Warriors 9, Jim Sterling ha ricevuto minacce di morte

è un giornalista di settore noto per il suo stile provocatorio e sarcastico, e a quanto pare il suo ultimo video di Dynasty Warriors 9 è finito per costargli una minaccia di morte recapitatagli da un utente. A qualcuno non devono essere andati a genio i suoi commenti.

"Oh, il video di oggi mi ha fatto guadagnare una minaccia di morte molto diretta nella mia casella di posta. Ma sono pronto a scommettere che il mittente non finirà per uccidermi. Il prossimo lunedì tornerò con un'altra puntata di Jimquisition!" si legge nel tweet pubblicato poche ore fa da Jim Sterling.

Come ricorderete, Jimquisition è la rubrica video con cui Jim Sterling analizza gli ultimi videogiochi giunti sul mercato, adottando spesso un tono sarcastico e provocatorio (come successo in passato con Hellbalde: Senua's Sacrifice e addirittura Zelda: Breath of the Wild). Un utente, a quanto pare, non sembra aver digerito le critiche che il giornalista ha riservato a Dynasty Warriors 9 nell'ultimo video, al punto da inviargli delle minacce di morte per email. Se siete curiosi di vedere il filmato in questione, lo trovate in cima alla notizia.