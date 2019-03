Dopo The Division 2, altri giochi Ubisoft arriveranno in esclusiva su Epic Games Store

Nel corso del keynote organizzato da Epic Games per la GDC 2019 di San Francisco, i vertici del colosso videoludico statunitense annunciano di aver rinsaldato la partnership commerciale con Ubisoft. The Division 2, quindi, non sarà l'ultimo videogioco Ubisoft ad approdare in esclusiva su Epic Games Store.

Attratti sul nuovo negozio digitale di Epic Games dalla promessa di trattenere una più ampia percentuale di ricavi dalla vendita dei propri titoli, i boss di Ubisoft scelgono così di estendere gli accordi commerciali con l'azienda capitanata da Tim Sweeney e di proporre le versioni PC dei futuri titoli della multinazionale videoludica francese solo sullo Store Epic e, naturalmente, su Uplay.

Come riportano i colleghi di PCGamer, la casa di sviluppo e produzione transalpina diretta da Yves Guillemot si è detta estremamente soddisfatta dei risultati raggiunti con l'appena lanciato The Division 2 e non vedono l'ora di portare "parecchi altri giochi" su Epic Games Store.

Al netto delle proprietà intellettuali ancora in fase di sviluppo e dei titoli che verranno annunciati nel corso dei prossimi mesi, nella rosa dei videogiochi candidati a entrare negli accordi della nuova partnership tra Ubisoft ed Epic Games potrebbero esserci il sandbox piratesco Skull & Bones, l'online RPG Beyond Good & Evil 2, il più volte chiacchierato ritorno di Splinter Cell e, perchè no, i futuri capitoli di Far Cry, Assassin's Creed e Watch Dogs.

Sapevate poi che su Epic Games Store arriveranno anche The Outer Worlds e Control, oltre agli ultimi videogiochi di Quantic Dream?