Dopo l'uscita di Black Ops 4 calano lentamente i giocatori di PUBG

L'arrivo di Call of Duty: Black Ops 4 e della nuova modalità Battle Royale introdotta con Blackout ha portato via una fetta di giocatori a PlayerUnknow's Battlegrounds.

Nonostante PUBG abbia resistito all'uscita del nuovo Black Ops durante il fine settimana (il numero dei giocatori attivi non ha subito grandi cambiamenti in quei giorni) in seguito la situazione è andata peggiorando. Le statistiche di Steam mostrano infatti un lento calo di utenti su PUBG che però si trova ancora al primo posto come numero di giocatori.



Call of Duty: Black Ops 4 è uscito il 12 ottobre e tra il 13 e 14 ottobre si è verificata una piccola diminuzione di giocatori di PUBG del 6,5% rispetto al week-end precedente. La situazione è peggiorata nelle giornate tra il 15 e il 16 ottobre quando il numero di giocatori simultanei è diminuito da 940.000 a 876.000, un calo di circa il 10%, settimana su settimana.

Le statistiche globali dell'utenza non possono essere perfettamente comparate tra i due titoli poiché, per la prima volta nella storia del franchise, Black Ops 4 non è disponibile su Steam bensì sulla piattaforma Battle.net di Blizzard. Tutto sommato il calo di PUBG in coincidenza del lancio del nuovo COD era prevedibile.

Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile su PC, Xbox One e Playstation 4. Se non vi siete ancora gettati sul campo di battaglia vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Black Ops 4. Il Successo di Black Ops è arrivato anche in Giappone e non sembra rallentare, pensate che possa riuscire a superare gli utenti di PUBG?