Doppi Sconti PS Plus e giochi PS4 in offerta a meno di 15 e 5 euro

Nuova ondata di offerte sul PlayStation Store europeo: da oggi e fino al 18 marzo gli abbonati PlayStation Plus possono godere dei Doppi Sconti fini al 70%, inoltre sono ora disponibili nuovi giochi a meno di 15 e 5 euro!

Doppi Sconti PlayStation Plus

Tutti gli abbonati al servizio PS Plus possono risparmiare fino al 70% su una selezione di giochi, per gli altri lo sconto massimo previsto è pari al 35% sul listino. Di seguito alcuni dei titoli aderenti all'iniziativa:

Battlefield Hardline Standard Edition

Blacksad: Under the Skin

Blasphemous

Borderlands 3 Super Deluxe Edition

Bound by Flame

Bulletstorm: Full Clip Edition

Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem Bundle

Burnout Paradise Remastered

Bus Simulator

Call of Cthulhu

Carnival Games

Carnival Games VR

Cars 3: Driven to Win

Cities: Skylines – Mayor’s Edition

Cities: Skylines – PlayStation4 Edition

Cities: Skylines – Premium Edition

Cities: Skylines – Premium Edition 2

Cities: Skylines + Surviving Mars

Conan Exiles

Conan Exiles – Complete Edition

Conan Exiles – Deluxe Edition

Concrete Genie Digital Deluxe Edition

Darksiders III

Darksiders III Blades & Whip Edition

Darksiders III Digital Deluxe Edition

Darksiders: Fury’s Collection – War and Death

Days Gone Digital Deluxe Edition

Dead Cells

Dead Island Definitive Collection

Dead Island Definitive Edition

Dead Island Retro Revenge

Dead Island: Riptide Definitive Edition

DEAD RISING Triple Bundle Pack

DEATH STRANDING Digital Deluxe Edition

Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex: Mankind Divided – Digital Deluxe Editi…

Devil May Cry HD Collection

Devil May Cry HD Collection & 4SE Bundle

DiRT Rally 2.0

DiRT Rally 2.0 – Super Deluxe Edition

DiRT Rally 2.0 Digital Deluxe

Discovery

Dishonored 2

Dishonored Definitive Edition

Dishonored The Complete Collection

Dishonored: Death of the Outsider

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

DmC Devil May Cry: Definitive Edition

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

EA SPORTS UFC 3 Deluxe Edition

Elite Dangerous: Deluxe Edition

F1 2019

F1 2019 Legends Edition Senna & Prost

Fallout 4

Fallout 76 Tricentennial Edition

Fallout 76 Tricentennial Pack

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Editi…

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Middle-earth: Shadow of Mordor-Game of th…

Mortal Kombat 11 Kombat Pack

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 PE + Injustice 2 LE – Premier Fighter

Mortal Kombat 11 Premium Edition

MudRunner

MudRunner – American Wilds Edition

Murdered: Soul Suspect

MXGP 2019 – The Official Motocross Videogame

My Time at Portia

Need for Speed Deluxe Bundle (2016 & Rivals)

Need for Speed Ultimate Bundle (2016 / Rivals / Payback)

observer

OKAMI HD

Onimusha: Warlords

Overcooked

Overcooked Holiday Bundlele

South Park The Stick of Truth

Space Hulk Bundle

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition

Space Hulk: Tactics

Star Trek Bridge Crew

STAR WARS Battlefront Ultimate Edition

STAR WARS Jedi Knight II Jedi Outcast

Stellaris: Console Edition – Deluxe Edition

Stellaris: Console Edition – Standard Edition

Surviving Mars

Surviving Mars – Digital Deluxe Edition

Surviving Mars – First Colony Edition

Terraria

The BioWare Bundle

The Escapists

The Escapists + The Escapists 2

The Escapists + The Escapists: The Walking Dead…

The Escapists 2

The Escapists 2 – Game of the Year Edition

The Escapists: Supermax Edition

The Escapists: The Walking Dead

The Evil Within 2

The Golf Club 2019 featuring PGA TOUR

The Sinking City

The Sinking City – Necronomicon Edition

Titanfall 2 Standard Edition

Giochi PS4 a meno di 15 euro

La lista include giochi come Dark Souls II Scholar of the First Sin, Dark Souls III Complete Edition, Devil May Cry 4 Special Edition, One Piece Burning Blood Gold Edition e tanti altri.

Sconti PS4 giochi a meno di 5 euro

Infine sono disponibili anche tanti giochi a meno di 5 euro tra cui Need for Speed, Little Nightmares, Brothers A Tale of Two Sons, ClusterTruck, The Swapper, Defense Grid 2, Pac-Man 256, Virginia, Punch Club e Party Hard, solamente per citarne alcuni.