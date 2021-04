Doppia Maratona PlayStation il 29 aprile: Returnal e State of Play in diretta su Twitch

Il 29 aprile è una giornata decisamente impegnativa per la redazione di Everyeye.it, che dalle prime ore del pomeriggio e fino alla tarda serata sarà impegnata in una doppia maratona a tema PlayStation. Siete pronti? Ecco gli appuntamenti da segnare sul calendario.

Giovedì a partire dalle ore 14:00 inizieremo a giocare a Returnal, la nuova esclusiva PlayStation Studios sviluppata da Housemarque, autori di giochi come Resogun, Dead Nation e Alienation. Andremo avanti fino a ora di cena e alle 21:00 daremo il via al Pre-Show dello State of Play di aprile, aspetteremo insieme l'evento di Sony in onda alle 23:00.

Lo State of Play partirà alle 23:00 e sarà incentrato su Ratchet & Clank Rift Apart con 15 minuti di gameplay inedito, inoltre ci sarà spazio anche per due giochi indie non specificati, non sappiamo dunque se si siano titoli noti oppure novità assolute presentate giovedì per la prima volta.

L'appuntamento è dunque sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 14:00 di giovedì per una giornata dedicata interamente all'universo PlayStation. Vi ricordiamo che potete supportarci abbonandovi al canale Twitch, gratis con Amazon Prime, tra le ricompense per i supporter ci sono le dirette senza pubblicità e l'accesso ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.