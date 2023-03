Doppiaggi Altamente Discutibili: ricordate le voci italiane di Metal Gear Solid 1?

Dopo averci portati alla riscoperta di Harry Potter e la Camera dei Segreti su PS2, LaSignoraFletcher inaugura la nuova serie di approfondimenti sui Doppiaggi Altamente Discutibili pizzicando le nostre corde della nostalgia con Metal Gear Solid 1 e le voci italiane del capolavoro di Hideo Kojima.

Il primo Metal Gear Solid, infatti, è rimasto nei nostri cuori anche per il doppiaggio italiano... non sempre impeccabile! Nella prima puntata di D.A.D., LaSignoraFletcher ripercorre così le leggendarie gesta compiute da Snake per discutere, tra il serio e il faceto, della sua 'particolare' localizzazione in italiano.

L'analisi del doppiaggio di MGS passa inevitabilmente per la disamina dell'evoluzione dell'industria videoludica dalla seconda metà degli anni '90 ad oggi, con publisher e sviluppatori internazionali che, al tempo, preferivano approcciarsi alla localizzazione multilingua senza affidarsi all'esperienza dei professionisti del settore (nonostante l'Italia sia da sempre considerata come una delle eccellenze mondiali nel campo del doppiaggio, cinematografico e non solo).

