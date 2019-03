Doppiaggio di Death Stranding: Kojima ringrazia Mikami, Nana Mizuki e Kenjiro Tsuda

Purtroppo, il recente Playstation State of Play non ha fornito nuove informazioni sul nuovo progetto di Hideo Kojima, l'evento ha infatti avuto tra i suoi focus principali la presentazione di nuovi Giochi per Playstation VR.

Nonostante questo, recentemente la Community Videoludica in fermente attesa di Death Stranding ha comunque potuto avere alcuni aggiornamenti in merito. Tramite Twitter, Aki Saito, di Kojima Productions, ha infatti informato il pubblico che il Gioco non si trova ancora nella fase di debugging, ma che Kojima vi si dedica con attenzione ogni giorno e che attualmente, lo Studio sta attraversando un "Momento Chiave" dello sviluppo di Death Stranding.

Sembra inoltre che anche le attività di doppiaggio del Gioco stiano procedendo in maniera fluida. Proprio oggi, infatti, lo stesso Hideo Kojima ha pubblicato sulla piattaforma social un nuovo cinguettio, all'interno del quale ringrazia alcuni membri del cast di voci giapponese per il loro impegno. All'interno del Tweet, disponibile in calce, possiamo infatti leggere: "Con Satoshi Mikami, Nana Mizuki, e Kenjiro Tsuda. Grazie per la vostra straordinaria performance per Death Stranding. Ragazzi, avete illuminato la mia giornata!". Dalle parole utilizzate, purtroppo, non è semplice dedurre se l'impegno dei tre attori sia giunto al termine o se siano invece previste altre sessioni. Vi ricordiamo che Mikami, Mizuki e Tsuda prestano la voce rispettivamente ai personaggi di Troy Baker, Léa Seydoux e Norman Reedus (Sam Bridges, il protagonista).