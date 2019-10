Doppiaggio di Death Stranding: PlayStation Spagna presenta il primo trailer in spagnolo!

Mentre Hideo Kojima è impegnato nella realizzazione del trailer di lancio di Death Stranding, viene presentato al pubblico il doppiaggio ufficiale spagnolo dell'atteso titolo.

Come potete infatti verificare in calce, l'account Twitter ufficiale di PlayStation Spagna ha infatti pubblicato un cinguettio appositamente dedicato, con il quale annuncia la possibilità di ascoltare per la prima volta il doppiaggio spagnolo di Death Stranding. Per presentare quest'ultimo, Sony ripropone al pubblico il gameplay trailer pubblicato nel corso del maggio di quest'anno, con il quale è stata ufficialmente annunciata la data di uscita della prima creazione di Kojima Productions. La nuova versione del video può essere visionata anche in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



Generalmente, le esclusive Sony includono anche il doppiaggio in lingua italiana, ma attualmente non sono giunte conferme specifiche in merito e PlayStation Italia non ha ad ora diffuso alcun trailer di Death Stranding che offra al suo interno doppiaggio in italiano. In attesa di eventuali maggiori informazioni, vi ricordiamo che il palco del Tokyo Game Show ha rappresentato l'occasione per approfondire diversi aspetti della nuova IP targata Hideo Kojima. Sulle pagine di Evereye, potete trovare un ricco speciale dedicato al gameplay di Death Stranding, realizzato dal nostro Giuseppe Arace.