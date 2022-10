Il doppiaggio italiano di Spy x Family è disponibile su Crunchyroll

Con l'avvento del palinsesto autunnale 2022, Crunchyroll dà il benvenuto a due nuove serie anime doppiate in italiano . La prima di queste è da oggi disponibile in streaming. Su Crunchyroll arriva Spy x Family doppiato in italiano.

Attraverso le proprie pagine social ufficiali, la piattaforma d'intrattenimento streaming informa i propri utenti che sul catalogo è possibile trovare il primo episodio di Spy x Family doppiato in italiano. Ogni settimana verrà pubblicata una nuova puntata, fino alla dodicesima, ultima del primo cour.



Da qualche settimana l'anime di Spy x Family è tornato con il secondo cour. Prima di andare avanti con la storia scritta da Tatsuya Endo, i fan potranno rivivere la prima parte con le voci tradotte in lingua italiana.



A occuparsi del doppiaggio è lo studio Molok, per cui hanno lavorato tre grandi professionisti. In Italia, la famiglia Forger è interpretata da Mattia Bressan nel ruolo di Loid/Twilight, Elisa Giorgio nel ruolo di Yor/Thorn Princess e Valentina Pallavicino nel ruolo della piccola telepate Anya.



Nella prima parte della serie veniamo portati in un periodo storico in cui il mondo è immerso in una guerra fredda che si svolge nell'ombra. La WISE invia la sua più abile spia, nome in codice Twilight, in una missione segreta nel paese di Ostania. Il suo compito è investigare su Donovan Desmond, il presidente di un partito politico che minaccia i trattati di pace con Westalis. Per riuscire in quella che prende il nome di Operation Strix, Twilight assume l'identità dello psichiatra Loid Forger e forma una finta famiglia. Al suo fianco ci sono Anya e Yor.