Il doppiatore di Batman ha suggerito l'arrivo di un nuovo Arkham?

Tre giorni fa, Batman: Arkham Knight, l'ultimo titolo dedicato al pipistrello mascherato ad aver visto la luce, ha spento la sua quarta candelina, e Rocksteady Studios ne ha approfittato per celebrare la ricorrenza con un tweet. Fin qui nulla di strano: ad aver attirato la nostra attenzione, piuttosto, è stata la risposta di Kevin Conroy.

Conroy è il doppiatore storico del pipistrello mascherato. Ha prestato la sua voce nelle serie animate e nei film d'animazione dagli anni '90 in poi, oltre che nei giochi della trilogia di Batman: Arkham. L'unica eccezione è stata rappresentata da Origins, che aveva per protagonista un Bruce Wayne più giovane, dove venne sostituito da Roger Craig Smith.

In ogni caso, il buon Conroy ha risposto al tweet con le seguenti parole: "Ma perché fermarsi qui?". Che abbia alluso all'esistenza di un nuovo gioco dell'amata serie? Non è la prima volta che Conroy twitta qualcosa riguardante il prosieguo della trilogia di Arkham. Lo ha già fatto lo scorso 28 maggio, quando in risposta ad un fan desideroso di un nuovo episodio ha scritto: "L'avete sentito, Rocksteady Studios?", taggando la software house nel mentre.

Si tratta, chiaramente, di semplici speculazioni. Non sappiamo cosa bolle in pentola presso gli uffici di Rocksteady, in silenzio da molti anni ormai. Gli sviluppatori inglesi sono stati spesso associati ad un gioco di Superman, e in alcuni casi anche ad un titolo dedicato alla Suicide Squad. Al centro dei rumor ci sono anche i ragazzi di Warner Bros. Montreal, responsabili di Arkham Origins, che secondo alcuni sarebbero al lavoro su qualcosa inerente a Batman: Court of Owls. La verità è che non c'è nulla di certo, e per il momento il destino del pipistrello videoludico sembra essere completamente avvolto nel mistero.