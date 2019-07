Il doppiatore di Joel, Troy Baker, non conosce la data di uscita di The Last Of Us 2

Durante il Manchester Comic-Con Troy Baker è stato intervistato da Push Square e in questa occasione ha rivelato come The Last of Us Part 2 sia il gioco Naughty Dog più ambizioso di sempre, l'intervistatore ha provato a chiedere informazioni sulla data di uscita, senza però ricevere una risposta. Il motivo? L'attore e doppiatore non la conosce!

"Non conosco la data di uscita del gioco, mi spiace", queste le parole di Baker, che ha poi aggiunto: "guardate cosa è successo alla mia amica Ashley (Johnson, doppiatrice di Ellie, ndr)... ha ironizzato sulla finestra di lancio e molte testate hanno riportato una informazione errata, sono sicuro che abbia ricevuto numerose chiamate da Sony e Naughty Dog... fortunatamente si trattava solamente di uno scherzo!". Per Troy Baker gli sviluppatori sono stati "abbastanza intelligenti da non dirci nulla a riguardo, così da evitare di incappare in dichiarazioni involontarie. Non so dirvi a che punto sia lo sviluppo del gioco."

Secondo recenti rumor The Last of Us 2 uscirà a maggio 2020 su PlayStation 4 e in seguito su PS5 come gioco Cross-Gen, questa finestra di lancio però non è stata ancora confermata. Lo sviluppo sembra però in fase piuttosto avanzata, inoltre recentemente abbiamo scoperto come Naughty Dog sia anche al lavoro su una nuova IP, Stray's Cross per PlayStation 5.