I doppiatori di Joel e Nathan Drake giocheranno The Last of Us e Uncharted 2 su YouTube

Quando non sono impegnati a dare la voce ad alcuni dei personaggi più importanti dei videogiochi, gli piace giocare in diretta su YouTube. Stiamo parlando naturalmente di Troy Baker e Nolan North, rispettivamente i doppiatori di Joel in The Last of Us e Nathan Drake in Uncharted, che hanno deciso a cosa giocare in futuro.

I due attori, hanno annunciato che i prossimi giochi da provare in diretta streaming sul loro canale YouTube Retro Replay, saranno proprio The Last of Us e Uncharted 2. E non potevano scegliere momento migliore, viste le numerose news a riguardo che si stanno diffondendo dopo che Naughty Dog e Sony hanno finalmente cominciato a svelare il gioco (a proposito, avete letto la nostra prova di The Last of Us 2?).

Sarà sicuramente particolare vedere gli attori alle prese con i due videogame, sentendoli poi parlare con le iconiche voci dei due personaggi, magari, anche se bisognerà aspettare ancora un po' di tempo. I due non hanno infatti annunciato quando l'evento andrà online, al di là di un generico "Coming Soon". Si tratta però sicuramente di un buon diversivo, mentre aspettiamo la data d'uscita di The Last of Us 2.

In ogni caso potete tenervi aggiornati seguendo il loro canale YouTube, Retro Replay. Che ne pensate? Siete interessati alla loro diretta su The Last of Us e Uncharted 2?