Una doppiatrice ha svelato l'esistenza di Horizon Zero Dawn 2, uscirà su PS5?

Nelle ultime ore è arrivata una potenziale anticipazione, che sembra aver svelato l'esistenza di Horizon Zero Dawn 2. La doppiatrice Janina Gavankar, che ha dato la voce a Tatai nell'espansione Frozen Wilds, si sarebbe lasciata sfuggire l'informazione in una recente conversazione.

Stando ai report infatti, l'attrice si trovava alla Star Wars Celebration (sua è anche la voce di Iden Versio in Star Wars Battlefront 2) e stava parlando con una cosplayer che le aveva rivelato di aver iniziato a giocare a Horizon proprio per via della sua interpretazione.

Durante il dialogo fra le due, Gavankar avrebbe detto: "È un gioco incredibile, e aspetta di vedere il sequel! Ti piacerà da morire, conosco alcuni segreti!".

Per la verità un sequel del gioco era abbastanza preventivabile visto il successo che il gioco originale ha ottenuto, sia a livello di pubblico che di critica. Horizon Zero Dawn ha venduto 10 milioni di copie, stando ai dati diffusi da Sony. Per il momento però non erano ancora arrivati annunci salvo qualche rumor su Horizon Zero Dawn 2 su PS5.

Trattandosi di una conversazione "rubata" vi raccomandiamo in ogni caso di prendere la notizia con le pinze. Nel frattempo però diteci: cosa vi aspettate da un eventuale sequel di Horizon Zero Dawn?